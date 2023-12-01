شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile .. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile " عقب إقامة اليوم الخميس 30 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره زد بينما واجه فاركو فريق المقاولون العرب وفي الختام التقى طلائع الجيش مع الجونة.

الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو