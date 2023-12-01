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جدول ترتيب دورى Nile .. بيراميدز يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile " عقب إقامة اليوم الخميس 30 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره زد بينما واجه فاركو فريق المقاولون العرب وفي الختام التقى طلائع الجيش مع الجونة.

الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو

تمكن فريق طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل أمام الجونة فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس،على ستاد جهاز ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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