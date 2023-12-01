شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الخميس بدورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 30 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile "، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره زد بينما واجه فاركو فريق المقاولون العرب، وفي الختام التقى طلائع الجيش مع الجونة.

الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو