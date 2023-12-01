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شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الخميس بدورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 30 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile "، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره زد بينما واجه فاركو فريق المقاولون العرب، وفي الختام التقى طلائع الجيش مع الجونة.
الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو
تمكن فريق طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل أمام الجونة فى الدقائق الاخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".
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