شكرا لقرائتكم خبر عن تليفونات بنى سويف يقيل المدير الفنى ويحيل اللاعبين للتحقيق بعد واقعة الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة تليفونات بنى سويف إقالة الجهاز الفنى للفريق بالكامل بقيادة محمد ثابت، بعد ثبوت تورطه فى الأحداث التى جرت اليوم بانسحاب الفريق من مباراته أمام الترسانة، التى كان مقرر إقامتها باستاد حسن الشاذلى، ضمن فعاليات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ب.

وكان لاعبو تليفونات بنى سويف نزلوا لأرضية ملعب مباراتهم أمام الترسانة وفور إطلاق الحكم لصافرة بداية اللقاء، قاموا بالانسحاب جميعا من أرضية الملعب اعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ فترة.

كما قرر مجلس إدارة تليفونات بنى سويف تحويل جميع اللاعبين الذى ثبت تورطهم فى الواقعة للتحقيق معهم فى الشئون القانونية بالنادى، مع توضيح كافة ملابسات الأزمة فى بيان رسمى آخر عقب نهاية التحقيقات.



