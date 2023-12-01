شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 30 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile "، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره زد بينما واجه فاركو فريق المقاولون العرب، وفي الختام التقى طلائع الجيش مع الجونة.

الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو