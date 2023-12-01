أمير عبد الحميد يؤدى اختبارات رخصة الشهادة الآسيوية (C)

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القاهرة - سامية سيد - يواصل أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، تأدية دورة بالإمارات للحصول على الرخصةC ، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتواجد أمير عبد الحميد لمدة أسبوع في دورة الإمارات، على أن يعود مجددًا لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصةC ، ثم الرخصة B.

رخصة تدريب كرة القدم في الإمارات هي شهادة رسمية تمنحها اتحاد الإمارات لكرة القدم للمدربين الذين يرغبون في تدريب الفرق واللاعبين في مختلف المستويات والفئات العمرية في الإمارات، هذه الشهادة تثبت كفاءة ومهارة المدرب في مجال التدريب الرياضي، وتمكنه من العمل كمدرب معتمد في الإمارات.

ورخصة الشهادة الآسيوية (C) هي رخصة مخصصة للمدربين الذين يرغبون في تدريب اللاعبين من سن 13 إلى 18 سنة. هذه الرخصة تركز على تعليم المدربين كيفية تطوير مهارات اللاعبين الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية في كرة القدم، وكيفية تصميم وتنفيذ الحصص التدريبية والمباريات.



أمير عبد الحميد يؤدي اختبارات رخصة الشهادة الآسيوية (C)



أمير عبد الحميد يؤدي اختبارات رخصة الشهادة الآسيوية (C)



أمير عبد الحميد يؤدي اختبارات رخصة الشهادة الآسيوية (C)