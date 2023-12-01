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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 30/11/2023، حيث شهدت الرياضية المصرية اليوم العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها، السنغال تهزم مصر 4 - 0 فى تصفيات أفريقيا للكرة النسائية.

السنغال تهزم مصر 4 - 0 فى تصفيات أفريقيا للكرة النسائية

حقق منتخب سيدات السنغال الفوز على منتخب مصر، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو

تمكن فريق طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل أمام الجونة فى الدقائق الاخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

فاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى nile

تعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى nile).

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات