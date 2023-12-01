شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف آخر تطورات ملف إيقاف القيد بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طمأن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء على أن المجلس يعمل حاليا لحل أزمة القيد.
وأضاف: "بعد حل أزمة سبورتنج لشبونة سيتم النظر فى القضايا الأخرى والغرامات الموقعة على النادي ولكن أولوية مجلس الإدارة حاليًّا هي حل الأزمة والتفاوض مع سبورتنج وبعدها سيتم النظر في باقي القضايا".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أصدر قرارًا خلال الفترة الماضية، بحرمان الزمالك من القيد، لحين سداد الغرامات التالية:
1- الغرامة الخاصة بـ«شيكابالا»، قائد الفريق، لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، البالغة 1.5 مليون دولار.
2- الغرامة المستحقة لصالح بنجامين أتشيمبونج، لاعب النادي السابق، البالغة 270 ألف دولار.
3- حق الرعاية المستحق لنادي وادي دجلة، في صفقة انتقال السنغالي إبراهيما نداي، البالغ قيمتها 7500 دولار.
4- حق الرعاية المستحق لنادي «ليون 36» النيجيري، في صفقة انتقال سامسون أكينولا، البالغ 11.8 ألف دولار.
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