شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يكشف لليوم السابع عقوبات بنى سويف بعد الانسحاب أمام الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المشرف على المسابقات، عقوبات فريق بني سويف بعد الانسحاب من المباراة أمام الترسانة اليوم الخميس في بطولة دورى القسم الثاني "ب".

وقال عامر حسين إن الاتحاد سيطبق لائحة المسابقات والتي تقتضى باحتساب الترسانة فائزا بنتيجة 2-0، موضحا أنه لا يوجد عقوبات أخرى يمكن اتخاذها في هذه الواقعة لأن فريق بني سويف تواجد في الملعب ورفض استكمال اللقاء بعد اطلاق الحكم لصافرة البداية.

وأوضح عامر حسين في تصريحاته لليوم السابع: "مجلس إدارة بني سويف مطالب بتقديم مذكرة بناء على التحقيق الداخلي الذي سيجربه في الواقعة، وبناء على هذه المذكرة يحق له فرض عقوبات على اللاعبين واعتمادها من اتحاد الكرة ومنها خصم جزء من مستحقاتهم".

وأتم المشرف على المسابقات: "اتحاد الكرة ليس طرفا في الأزمة بين النادي ولاعبيه، نتعامل مع وقائع ثابتة وموثقة، وكل طرف من حقه أن يشكو الأخر، وهناك يتدخل الاتحاد".

وأعلن مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف إقالة محمد ثابت المدير الفني للفريق، عقب انسحاب لاعبي الفريق من مباراة الترسانة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري القسم الثاني.

وانسحب لاعبو تليفونات بني سويف، عقب إطلاق حكم المباراة صافرة انطلاق مباراة الفريق مع الترسانة، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وأصدر مجلس الإدارة بيانًا رسميًا قال فيه: "في ظل الظروف التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وإيمانًا من الإدارة بالانضباط وروح الفريق قرر مجلس الإدارة إقالة محمد ثابت المدير الفني للفريق الأول بعد مساهمته في مؤامرة اللاعبين والانسحاب من المباراة".

وتابع البيان: "تحويل كافة اللاعبين الذي ثبت تورطهم في واقعة بالانسحاب للنادي للتحقيق معهم من قبل الشؤون القانونية، توضيح كافة ملابسات ما حدث خلال الفترة الماضية في بيان رسمي آخر عقب نهاية التحقيقات مع اللاعبين".