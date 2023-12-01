شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر يونايتد الأسبق: صلاح لا يقارن بأى لاعب مصرى آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دوايت يورك، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أفضل اللاعبين في العالم ولا يقارن مع أي لاعب مصري آخر نظرا للأرقام والإنجازات التي يحققها.

وقال دوايت يورك في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "من الصعب تعويض السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، ومانشستر يونايتد يحتاج إلى 3 أعوام للعودة مجددا للألقاب".

وتابع نجم مانشستر يونايتد الأسبق: "أرفض رحيل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد والمستوى في تحسن ويجب الصبر للوصول إلى الألقاب".

وعن محمد صلاح، قال: "محمد صلاح أضاف الكثير للدورى الإنجليزي وعدم وصول منتخب مصر للمونديال أثر على حظوظ صلاح في سباق الكرة الذهبية، ومحمد صلاح من أفضل اللاعبين في الدوري الانجليزي ومن اللاعبين الذين ينافسون دائما على الكرة الذهبية ولكن الاختيار متعلق بأفضل المدربين".

وأضاف: "محمد صلاح خارج المقارنة مع أي لاعب مصر آخر، لما حققه من إنجازات غير مسبوقة، وهناك العديد من اللاعبين المصريين قدموا الكثير ولكن ليس مثل محمد صلاح".

وأوضح:" لو كان صلاح من إنجلترا أو البرازيل ارتفعت حظوظه في الحصول على الكرة الذهبية، ورحيل صلاح للدورى السعودي، لا أعرف هذا القرار يخص محمد صلاح فقط وهو الأجدر باتخاذ القرار النهائي في الانتقال للدورى السعودي أم البقاء مع ليفربول".

وأتم: "كرستيانو رونالدو ما زال على قمة لاعبى كرة القدم، ولا أدخل في جدال من الأفضل بين رونالدو وليونيل ميسي، فهما لاعبان متميزان ويجب الاستمتاع بهما دون الخوض في معركة أيهما أفضل".