شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: قانون "أرسين فينجر" سيزيد من عدد الأهداف فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، أنه لم تصل أى تعديلات رسمية على قانون التحكيم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: "تطبيق الطرد 10 دقائق وهو ما يسمي بالكارت الأخضر ليس فى صالح التحكيم من وجهي نظري".

وأشاد نائب رئيس لجنة الحكام باقتراح أرسين فينجر بشأن التسلل، وذلك خلال القوانين الجديدة فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتابع: "قانون أرسين فينجر سيزيد من عدد الأهداف فى المباريات وذلك بعد التعديلات على قانون التسلل، بيريرا تحدث مع مسئولي لجنة حكام الكاف من أجل تواجد حكام مصريين بأطقم كاملة فى المباريات الأفريقية".

واستكمل نائب رئيس لجنة الحكام أن تعيين نفس الحكم لفريق معين فى مباريات الدوري المصري هو أمر طبيعي، قائلا: "تصنيف الحكام يتراجع فى نهاية الموسم إذا تم إقصاؤه عن التحكيم فى المباريات وهو ما حدث مع بعض الحكام".