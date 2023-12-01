نجل ليبرون جيمس يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: حصل بروني جيمس، النجل الأكبر لأفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز، على الضوء الأخضر من الأطباء للعودة إلى الملاعب بعد خمسة أشهر من تعافيه من سكتة قلبية.

وأعلنت عائلة جيمس الخميس أن بروني (19 عاما) الذي تبيّن أنه يعاني من عيب خلقي في القلب يعتزم العودة إلى التمارين الأسبوع المقبل مع جامعة جنوب كاليفورنيا.

وقالت في بيان "بروني جيمس حصل الآن على الموافقة من أطبائه للعودة الكاملة إلى كرة السلة".

وأضافت "سيجري بروني تقييما نهائيا مع طاقم جامعة جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، وسيستأنف التمارين الأسبوع المقبل، وسيعود إلى المباريات بعد فترة وجيزة".

وتابعت "تود عائلة جيمس أن تعرب عن امتنانها للفريق الطبي الرائع، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وخاصة لعدد لا يحصى من الأصدقاء والعائلة والمشجعين على حبهم ودعمهم. واصل القتال!".