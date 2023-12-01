انطلاق السباق الانتخابي بالخارج.. القنصل المصري فى نيوزيلندا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الشارقة - اميمة ياسر - أدلى قنصل مصر لدى نيوزيلندا كريم الحسن بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن السفارة قد أتمت استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، وفقا للمحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

بدأت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

فيما أكد القنصل كريم الحسن قنصل مصر فى نيوزيلندا، أن السفارة المصرية فى ويلينجتون أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وأضاف قنصل مصر فى نيوزيلندا، فى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن نيوزيلندا أول دولة يبدأ فيها التصويت، حيث بدأ التصويت فى تمام العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وأكد أن عدد أبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا يقدر بحوالى 5000 مصري، لافتا إلى أن السفارة دعت أبناء الجالية المصرية عبر صفحة السفارة للمشاركة والنزول خلال أيام التصويت الثلاثة .