الامارات | إضافة سباقين جديدين لبطولة سبارتن في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «سبارتن»، يوم 8 ديسمبر الجاري، وتستمر المنافسات ثلاثة أيام، إذ تمت إضافة سباقين جديدين (سباق 3 كم وسباق ليلي).

ويتضمن اليوم الأول للبطولة، سباق 3 كم، إلى جانب السباق الليلي لمسافة 5 كم، في حين يتضمن يوم السبت 9 ديسمبر، بطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم، وبطولة العالم للفئات العمرية لمسافة 21 كم، وسباق أوبن بيست (21 كم، 30 حاجزاً) وتحديات الأطفال التنافسية والمفتوحة (½ ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة).

وتُختتم فعاليات البطولة، يوم الأحد 10 ديسمبر ببطولة العالم لسباق التتابع للفرق النخبة 3 كم، وسباق «السوبر المفتوحة» (10 كم، 25 عائقاً)، وسباق أوبن سبرينت (5 كم، 20 عائقاً) وبطولة الأطفال المفتوحة (½ ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة).