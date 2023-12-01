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الامارات | إضافة سباقين جديدين لبطولة سبارتن في أبوظبي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة سباقين جديدين لبطولة سبارتن في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «سبارتن»، يوم 8 ديسمبر الجاري، وتستمر المنافسات ثلاثة أيام، إذ تمت إضافة سباقين جديدين (سباق 3 كم وسباق ليلي).

ويتضمن اليوم الأول للبطولة، سباق 3 كم، إلى جانب السباق الليلي لمسافة 5 كم، في حين يتضمن يوم السبت 9 ديسمبر، بطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم، وبطولة العالم للفئات العمرية لمسافة 21 كم، وسباق أوبن بيست (21 كم، 30 حاجزاً) وتحديات الأطفال التنافسية والمفتوحة (½ ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة).

وتُختتم فعاليات البطولة، يوم الأحد 10 ديسمبر ببطولة العالم لسباق التتابع للفرق النخبة 3 كم، وسباق «السوبر المفتوحة» (10 كم، 25 عائقاً)، وسباق أوبن سبرينت (5 كم، 20 عائقاً) وبطولة الأطفال المفتوحة (½ ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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