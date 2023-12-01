الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
عجمان - حتا 16:45
الإمارات - اتحاد كلباء 16:45
النصر - الوحدة 19:30
الدوري السعودي
الهلال - النصر 22:00
لاس بالماس - خيتافي 00:00
دوري أبطال إفريقيا
الهلال - الترجي 17:00
ميدياما - شباب بلوزداد 20:00
كأس العالم (17 سنة)
الأرجنتين - مالي 16:00
مونزا - يوفنتوس 23:45
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