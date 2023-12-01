اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

عجمان - حتا 16:45

الإمارات - اتحاد كلباء 16:45

النصر - الوحدة 19:30

الدوري السعودي

الهلال - النصر 22:00

لاس بالماس - خيتافي 00:00

دوري أبطال إفريقيا

الهلال - الترجي 17:00

ميدياما - شباب بلوزداد 20:00

كأس العالم (17 سنة)

الأرجنتين - مالي 16:00

مونزا - يوفنتوس 23:45

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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