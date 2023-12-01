الامارات | مباريات اليـوم

كأس العالم (17 سنة)

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.