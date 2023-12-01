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الامارات | رمسـة مـلاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيام

أصبحت أيام المدرب الأجنبي معدودة مع النادي الكبير، الذي ينتظر موقف الفريق في أكثر من مباراة في بطولة مختلفة لاتخاذ قرار الإقالة، وإعادة مدرب وطني عليه إجماع كبير من شركة كرة القدم، نظراً إلى إنجازاته السابقة مع الفريق.

غياب

أثار غياب اللاعب الأجنبي عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الكثير من التساؤلات، كونه غير موقوف ولا يعاني أي إصابة. وأكد مقربون من مسؤولي النادي، أن السبب مُحاولة للضغط على اللاعب لتمديد عقده.

طلب

طلب مدافع أجنبي من وكيل أعماله التفاوض مع إدارة ناديه لفك الارتباط بينهما بالتراضي خلال الانتقالات الشتوية، دون أن يتحمل أي طرف غرامات فسخ التعاقد، والسبب عدم قدرة اللاعب على التأقلم في الدوري منذ انتقاله إلى الفريق الصيف الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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