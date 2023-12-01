الامارات | كلباء يهزم البطائح ويصبح ثالث «الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد كلباء على مضيفه البطائح 5-4، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كرة قدم الصالات وليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد البطائح عند 17 نقطة في المركز الثاني.

وسجل أهداف الفائز فهد البلوشي «هدفين» وكل من حمد البلوشي وحمد الجيلاني وعمر المراشدة، فيما سجل للبطائح عبدالقادر حاج وعلي الحمادي وراشد علي وعبدالله المهيري.

وتعادل خورفكان مع ضيفه الحمرية 1-1، إذ سجل للأول حسين أحمد وللحمرية خالد المهري، ليواصل خورفكان الصدارة برصيد 21 نقطة، والحمرية برصيد 11 نقطة خامساً.

وفاز مليحة على دبا الحصن 2-0، سجلهما فهد أحمد وسند علي، ليصعد رصيد مليحة إلى النقطة الخامسة في المركز الأخير، ويتجمد رصيد دبا الحصن عند النقطة 12 في المركز الرابع.