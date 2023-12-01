الامارات | لويس وقيس يقودان شباب الأهلي إلى صدارة دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد نجما السلة في نادي شباب الأهلي، الدولي قيس عمر، والمحترف الأميركي غوفال لويس، بتسجيلهما معاً 49 نقطة، إلى تحقيق فريقهما لانتصارٍ مستحق على مستضيفه الوصل بنتيجة (94-72)، في مباراة أول من أمس، لحساب افتتاح الجولة العاشرة من الدور التمهيدي للبطولة.

وتصدر شباب الأهلي الترتيب العام برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي يخضع للراحة الإجبارية في هذه الجولة، في ظل اقتصار المشاركة في دوري مرحلة الرجال على سبعة أندية فقط.

وحافظ الوصل رغم الخسارة على مركزه الثالث في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، من دون أن يتأثر ببقية النتائج التي سجلت في بقية مباريات الجولة التي استكملت أمس، بلقائي الشارقة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة أمام ضيفه الظفرة متذيل الترتيب برصيد سبع نقاط، ومواجهة البطائح خامس الترتيب برصيد 10 نقاط مع ضيفه الوحدة سادس الترتيب العام برصيد تسع نقاط.

ولعب تألق كل من لويس وقيس عمر، من الناحيتين الهجومية والدفاعية، في منح شباب الأهلي التفوق المطلوب، سواء بتسجيل الأميركي لويس لـ27 نقطة وحصده لقب أفضل مسجل في المباراة، فيما سجل الدولي قيس عمر 22 نقطة، بجانب سبع محاولات التقاط ناجح للكرة المرتدة عن السلة، وثلاث تمريرات حاسمة لزملائه.

كما ظهرت أفضلية شباب الأهلي على صعيد الرميات الثلاثية، بتسجيل لاعبيه ست رميات ناجحة، حملت توقيع الأميركي نيكولاس مينراث (رميتين)، ومثلهما للجناح الدولي محمد مبارك، ورمية واحدة لكل من الأميركي لويس، وصانع الألعاب طلال سالم، والتي قابلها اكتفاء الوصل بتسجيل ثلاث رميات ناجحة من هذه المسافة.

وعرف شباب الأهلي كيفية استثمار نقاط القوة التي امتلكها لاعبوه على أرضية الملعب، وانعكست في فرضه الأفضلية المطلقة على نتائج الربع الأول، ثم على الربعين الثالث والرابع بواقع (21-18 و24-14 و28-18)، ليكتفي الوصل بنيل أفضلية خجولة في الربع الثاني بنتيجة (22-21).