الامارات | «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة 11 من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» التي تُقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري في استاد سوق دبي الحرة للتنس وميدان الروية، ويجتمع فيها أقوى المحترفين العالميين في اللياقة البدنية من الرجال والسيدات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي علي عمر، ومدير البطولة سعود الشامسي، وكابتن منتخب الإمارات للياقة البدنية محمود شعلان، وممثل شركة سكوات وولف راعي البطولة محمود الزهيري.

وقال علي عمر: «شهدت البطولة تطوراً كبيراً وملحوظاً على مدار الأعوام السابقة حتى أصبحت ثاني أكبر بطولة من نوعها في العالم، ويشارك فيها نخبة من أبرز الرياضيين المصنفين الأوائل في العالم من الرجال والسيدات، ونجاحها المتواصل أسهم في استحداث فئات جديدة وأضيفت إليها هذا العام بطولة جديدة هي كأس «الخليجي»، كما أن مشاركة رياضيين إماراتيين ضمن فرق محلية يعطي البطولة زخماً أكثر، ونتمنّى التوفيق للمشاركين، ونشكر كل الرعاة والداعمين الذين أسهموا معنا في إنجاح البطولة».

وقال سعود الشامسي: «ستكون هذه النسخة من البطولة مختلفة، حيث تمت إضافة فئة جديدة وهي كأس الخليج المخصصة للرياضيين من دول مجلس التعاون، ويشارك فيها 48 رياضياً من دول عدة هي: الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، عمان، وقطر، ويمثل كل دولة فريق مكون ثمانية لاعبين، فيما يشارك في البطولة الدولية 60 من أفضل رياضيي العالم ومحترفي اللياقة البدنية الذين تم اختيارهم بالترشيح المباشر حسب التصنيف العالمي، حيث تتضمن 30 من الرجال و30 من السيدات من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم».

وأضاف: «تنطلق المنافسات يوم 8 ديسمبر في ميدان الروية وستكون عبارة عن منافسات تخطي الحواجز ثم ينتقل المشاركون إلى منافسات رفع الأثقال التي ستكون في أكاديمية شرطة دبي، وفي يومي 9 و10 ديسمبر تُقام منافسات كأس الخليج وتستكمل منافسات البطولة الدولية في استاد دبي الدولي للتنس».