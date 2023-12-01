الامارات | آل علي والمرزوقي ضمن طاقم تحكيم الأرجنتين ومالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكم المساعد الدولي سعيد المرزوقي ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي ستجمع منتخبي الأرجنتين ومالي اليوم (الساعة 16:00 بتوقيت الإمارات) على استاد ماناهان في إندونيسيا.

ويتكوّن طاقم تحكيم المباراة من الصينيين مينغ فو (حكم ساحة) ويي تساو (مساعداً أول، وجي ما (مساعداً ثانياً)، وعمر آل علي (حكماً رابعاً) وسعيد المرزوقي (حكم فيديو احتياطياً) والهولندي روب ديبرينك، والأسترالي كيت جاكويتش، والأميركي جو ديكرسون (حكام الفيديو).