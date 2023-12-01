الامارات | 9 مخضرمين في الدوري.. أساسيان و4 بدلاء و3 خارج الخدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية مستندة على الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين لكرة القدم، ضعف مشاركات لاعبي الأندية في بطولة الدوري الذين تتجاوز أعمارهم 36 عاماً وعددهم تسعة، إذ إن حارس مرمى فريق الجزيرة، الدولي علي خصيف، ولاعب وسط الإمارات، الأسطورة الإسبانية أندرياس إنيستا، هما الوحيدان اللذان يشاركان أساسيين، بينما ثلاثة من اللاعبين خارج الخدمة، فيما يشارك أربعة بصورة متقطعة وفي الأغلب بدلاء. كما يلي:

إسماعيل مطر

صحيح أن أسطورة فريق الوحدة إسماعيل مطر (41 عاماً) سجّل في الجولة الماضية أمام الإمارات هدفه رقم 100 بقميص «العنابي»، إلا أن مشاركات القائد تراجعت بشكل كبير خلال النسخة الحالية، إذ ظهر في أربع مباريات كان في جميعها بديلاً بعدد دقائق وصل إلى 70 فقط، علماً بأن عدد مبارياته في المجمل مع «أصحاب السعادة» بلغ 290.

ماجد ناصر

تسبب قطع في الرباط الصليبي في انتهاء مشوار حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، صاحب 39 عاماً، بعد أن ظهر خلال مباراتين فقط قبل أن يخضع لعملية جراحية من أجل التعافي أملاً في العودة، بينما كان حضور الحارس في الموسمين الماضيين متذبذباً، وهو ما يؤشر إلى بداية نهاية قصة الحارس في الملاعب بعد خوض 245 مباراة في جميع نسخ البطولة.

أندرياس إنييستا

يضرب أسطورة فريق برشلونة السابق، ونادي الإمارات حالياً، أندرياس إنييستا، مثالاً يحتذى، إذ على الرغم من وصوله إلى 39 عاماً، فإنه من أكثر اللاعبين المعمرين مشاركة في الموسم الحالي كأساسي وذلك في ست مباريات، بينما خاض لقاء واحداً فقط كبديل، وسجل هدفين وصنع واحداً، ويقف خلف 10 تمريرات مؤثرة، كما أنه يمتلك 142 تمريرة ناجحة في ملعب المنافسين.

وليد عباس

وظهر مدافع فريق شباب الأهلي صاحب 38 عاماً، في ثلاث مباريات فقط من أصل ثمانٍ خاضها «فرسان دبي»، وجرى استبداله في مباراة واحدة من بين المباريات الثلاث. ومقارنة مع مسيرة اللاعب في بطولة الدوري، يظهر أن مشاركته في الموسم الحالي هي الأقل حتى الآن، علماً بأن لديه 308 مباريات في المسابقة.

سبستيان تيغالي

مايزال مهاجم فريق الشارقة تيغالي (38 عاماً) يمارس هوايته المفضلة بالتسجيل، إذ أحرز ثلاثة أهداف خلال ظهوره في ست مباريات (اثنتان أساسياً وأربع بديلاً)، وبات في رصيده حالياً 182 هدفاً كثاني الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري. ومن المتوقع أن يظهر تيغالي في مزيد من المباريات مع «الملك»، في ظل العقم الهجومي الذي يمر به الفريق.

يوسف جابر

ظهر مدافع فريق شباب الأهلي يوسف جابر (38 عاماً) في خمس مباريات (اثنتان منها أساسياً وثلاث بديلاً)، واللافت أنه سجّل هدفاً واحداً، ومع ذلك تظل مشاركاته مرتفعة مقارنة بالموسم الماضي الذي ظهر خلاله في ثمانية لقاءات فقط من أصل 26، وهو ما يفسر وجوده في دكة الاحتياط للاستعانة به وقت اللزوم.

عبدالله سلطان

مايزال حارس مرمى فريق بني ياس عبدالله سلطان صاحب 37 عاماً، خارج الخدمة نهائياً، إذ يستأثر الحارس فهد الظنحاني بالمهمة بشكل كامل، وهو ما يقلّص فرص ظهوره مع «السماوي». وخلال مسيرته في الملاعب منذ تطبيق الاحتراف، ظهر الحارس السابق لفريقي العين والظفرة في 160 مباراة.

محمود خميس

شارك لاعب فريق الوحدة محمود خميس (36 عاماً) في مباراة واحدة مع الفريق وكان بديلاً. وبحسب إحصاءات موقع الرابطة، فإن محمود خميس لمس الكرة مرة واحدة فقط منذ بداية الموسم، ومع التغييرات الفنية الحالية في «العنابي» قد ينال اللاعب فرصة الظهور مجدداً، لكنه بالتأكيد مع تقدّمه في السن لن يكون قادراً على تكرار الأيام الذهبية، حينما كانت مشاركاته تتجاوز حاجز 20 مباراة.

علي خصيف

ليس غريباً أن يحافظ حارس مرمى الجزيرة علي خصيف (36 عاماً) على مقعده أساسياً في جميع مباريات الفريق الثماني منذ بداية الموسم، كون أن عُمْر حارس المرمى في الملاعب يمتد لفترة أطول مقارنة ببقية اللاعبين، لكن في الوقت نفسه، فإن اللاعب خرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط، بعكس المواسم السابقة.