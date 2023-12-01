الامارات | حمدان بن مبارك يبحث تطوير الكرة الآسيوية مع رئيس الاتحاد الماليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، في مقر الاتحاد بدبي، رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم، داتوك حاجي.

وتناول الجانبان تعزيز علاقات التعاون بين الاتحادين الإماراتي والماليزي، كما تمت مناقشة شؤون الكرة الآسيوية ومسابقاتها، والجهود المبذولة لتطويرها، والتعاون بين الاتحادات الوطنية الأعضاء، وأهمية الدورات وورش العمل التي تسعى إلى تحسين الأداء في جميع قطاعات اللعبة.