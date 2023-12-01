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أمين صندوق الإسماعيلي: نسعى بقوة لحل أزمة القيد وهذه حقيقة تغيير الجهاز الفني

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصطفى شله أمين الصندوق بالنادي الإسماعيلي، أن هناك محاولات مستمرة لحل أزمة القيد قبل حلول شهر يناير المقبل، نافيًا الشائعات التي ترددت مؤخرا حول وجود أي نية لوجود تغييرات في الإدارة الفنية للفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يبذل قصارى جهده لحل أزمة القيد، وإن شاء الله ستنجح المحاولات، والفريق يقدم مستوى جيد رغم كل الأمور".

وأضاف: "منحنا الصلاحيات كاملة لمسئولي قطاع الكرة بقيادة علي أبوجريشة، والمدير الفني إيهاب جلال . والمجلس لا يتدخل مطلقا في صلاحيات الكرة.

وواصل: "لم يحدث أي كلام عن تغيير الجهاز الفني وكلها شائعات مغرضة، ولدينا ثقة كبيرة في إيهاب جلال".

وختم: "هناك خطة ومشروع لمدة سنتين أو ثلاثة اعوام قادمة، كما أن هناك تطور ملحوظ في قطاع الناشئين أيضًا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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