بيان رسمي.. 4 قرارات من تليفونات بني سويف بعد الانسحاب من مباراة الترسانة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي تليفونات بني سويف بيانا رسميا على خلفية أزمة مباراة الترسانة حيث أصدر 4 قرارات بشأن هذه الأزمة.

واستنكر مجلس إدارة النادي الأحداث التى جرت ويؤكد على أن النادى قد أعطى حق الرعاية لإحدى شركات الاستثمار الرياضى وطبقا لعقد الرعاية الذى تم ابرامه طبقا لقانون الرياضة .. فإن الشركة الراعية هى المسؤل الاول والاخير عن رعاية الفريق بخصوص النواحى المالية والفنية .. ومن ثم فإن ما حدث اليوم والذى يعد بمثابة مهزلة رياضية وأخلاقية وإدارية فى حق نادى كبير بشعبيته وسمعته فى المجال الرياضى وهو نادى تليفونات بني سويف ويحمل الشركة الراعية المسؤلية المالية والقانونية تجاه ما حدث نظرا لخيانته الأمانة وعدم حفاظه عليها مما أضر بسمعة واسم كيان كبير مثل نادى تليفونات بني سويف..

وهذا لا يعفى الجميع من المسؤلية سواء كانت الشركة الراعية أو المدير الفنى وجهازه المعاون أو جميع اللاعبين الذين أعلنوا تمردهم وامتناعهم عن أداء المباراة مما يؤكد سوء النية والاتفاق على هذا الانسحاب مع سبق الاصرار والترصد ضاربين بعرض الحائط كل اللواءح والقوانين ..

لذلك قرر مجلس الإدارة الاتى ..

اولا.. إقالة المدير الفني والجهاز الفنى المعاون له وعدم إعفاءه من المسؤلية وهذا ان دل فإنما يدل على عدم سيطرته على الفريق أو تواطؤه مع اللاعبين وسيتم فتح تحقيق عاجل وفورى للتحقق من ذلك .

ثانيا .. إيقاف جميع اللاعبين الذين شاركوا فى هذه المهزلة وتحويلهم للتحقيق من خلال الشؤون القانونية بالنادى .

ثالثا .. المشى قدما وبشكل عاجل فى إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة الراعية لعدم تحملها المسؤلية والأمانة التى أسندت إليها ..

رابعا .. مخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم والجهات المعنية بهذه الواقعة لحفظ حقوق النادى المالية والأدبية والقانونية والمطالبة بتعويض مادى نتيجة الأضرار التى أصابت النادى نتيجة هذا التصرف من أشخاص غير مسؤولين . والتى قد تؤدى إلى شطب كل من تسبب فى هذه المهزلة من سجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم..

كما يؤكد المجلس أنه فى حالة انعقاد مستمر لتصحيح المسار فى أسرع وقت .. ولم ولن يتهاون مع اى شخص مهما كان لحفظ حقوق النادى ..

