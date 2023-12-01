ليفربول يضرب لاسك لينز برباعية ويحسم صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب فريق ليفربول الإنجليزي خصمه لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

تقدم ليفربول عن طريق لويس دياز في الدقيقة الثانية عشرة بتمريرة من المدافع جو جوميز، وعزز كودي جاكبو النتيجة بهدف ثاني بعد 3 دقائق فقط من تمريرة لمحمد صلاح.

وسحل محمد صلاح ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 51 من عمر المباراة بهدف ثالث من ركلة جزاء، قبل أن يختتم كودي جاكبو أهداف الريدز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة حسم ليفربول صدارة مجموعته في الدوري الأوروبي حيث يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة ويليه لاسك لينز في الوصافة بفارق 4 نقاط.

تشكيل ليفربول اليوم أمام لاسك لينز

حراسة المرمي: كيليهر.

خط الدفاع: تسيميكاس - كوانساه - جوميز - كوناتي.

خط الوسط: إندو - جرافينبيرخ - إليوت.

خط الهجوم: جاكبو - دياز - صلاح.