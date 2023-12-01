بسبب النصر السعودي.. الانضباط تغرم الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة وتحذره

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بمعاقبة الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة، بسبب النصر.

وقررت لجنة الانضباط تغريم توفيق تونسيه ،المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي ‎الوحدة مبلغ 20 ألف ريال، وذلك بسبب ما بدر منه بعد مباراة النصر في الدوري.

وحذرت لجنة الانضباط، المدير التنفيذي لنادي الوحدة من إثارة الرأي العام مرة أخرى، بعد تصريحه المثير عقب مباراة ‎النصر.

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وكان النصر قد التقى بنظيره الوحدة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.