رونالدو ضد ميتروفيتش.. تشكيل الهلال والنصر المتوقع في مباراة الديربي السعودي

يلاقي فريق الهلال نظيره النصر في الديربي السعودي مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من مباريات دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الهلال، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل الهلال المتوقع لمباراة النصر

استقر البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال على تشكيل فريقه لمباراة النصر في الديربي السعودي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – محمد البريك.

في الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز – سيرجي سافيتش.

الهجوم: مالكوم – ميتروفيتش – سالم الدوسري.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الهلال في الدوري السعودي

استقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر على تشكيل فريقه لمباراة الهلال في الديربي السعودي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس- إيمريك لابورت- عبدالله مادو- سلطان الغنام.

الوسط: مارسيلو بروزفيتش- أوتافيو- سيكو فوفانا.

الهجوم: ساديو ماني- كريستيانو رونالدو- أندرسون تاليسكا.

ويغيب عن فريق الهلال أمام النصر، كل من، محمد العويس حارس المرمى الذي يعاني من إصابة في الظهر، وناصر الدوسري الذي يعاني من آلام في الفخذ.

كما يغيب حسان تمبكتي الذي يعاني من انزعاجات في عضلة الساق الخلفية، وياسر الشهراني بسبب آلام في عضلة الساق الخلفية، بالإضافة إلى غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور بسبب تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي.

بينما سيفقد فريق النصر مدافعه عبدالإله العمري لمعاناته من إصابة في الصدر تعرض لها أثناء اشتراكه مع باولو فيكتور حارس مرمى ‎الأخدود خلال المباراة الماضية للعالمي في الدوري

ويدخل الهلال المباراة وهو متصدر لجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، ويليه النصر في الوصافة بـ 34 نقطة.