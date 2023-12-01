ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي بعد الجولة الخامسة

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجاري، والتي شهدت مباريات نارية ومثيرة.

وحسمت عدة أندية تأهلها إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وعلى رأسهم ليفربول الإنجليزي – روما الإيطالي – أتالانتا الإيطالي – وست هام وفرايبورج.

وجاء ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة كالآتي..

المجموعة الأولى

1- وست هام يونايتد الإنجليزي – 12 نقاط.

2- فرايبورج الألماني – 12

3- أولكمبياكوس اليوناني – 4 .

4- باتشكا – نقطة

المجموعة الثانية

1- مارسيليا 11 نقاط.

2- برايتون 10

3- أيك أثينا 4

4- أياكس نقطتان.

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المجموعة الثالثة

1- ريال بيتيس 9 نقاط.

2- رينجرز 8

3- سبارتا براجا 7

4- أريس ليماسول 4

المجموعة الرابعة

1- أتالانتا 11 نقاط.

2- سبورتينج لشبونة 8

3- ستورم جراتس 4

4- راكوف 4

المجموعة الخامسة

1- ليفربول 12 نقاط.

2- تولوز 8

3- سانت جيلواز 5

4- لاسك 3 نقاط.

المجموعة السادسة

1- رين 12 نقاط.

2- فياريال 9

3- باناثيناكوس 4 نقاط.

4- حيفا نقطة.

المجموعة السابعة

1- سلافيا براجا 12 نقاط.

2- روما 10

3- سيرفيت 5 .

4- شريف نقطة.

المجموعة الثامنة

1- باير ليفركوزن 15 نقاط.

2- قرة باج 7

3- مولدة 7

4- هاكين 0 نقاط.