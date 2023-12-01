اخبار الرياضه

كولر يرفض انضمام مهاجم أفريقي سوبر إلى الاهلي

0 نشر
0 تبليغ

مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد عن قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، السويسري مارسيل كولر، برفض صفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة “النهار” : “مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رفض التعاقد مع صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوي المنتظر”.

اقرأ أيضًا – رغم نقطة مورينيو.. فايلر يقود سيرفيت للهاوية

وأوضح : “كولر رفض التعاقد مع جوناثان سواه مهاجم فريق ميدياما الغاني، ويرى أنه مازال أمامه الوقت من أجل الانضمام لصفوف النادي الأهلي”.

وأكد : “كولر يرغب في ضم مهاجم ذو اسم في إفريقيا، أو خاض بطولات مع فريق أوروبي ويملك خبرات كبيرة”.

يذكر أن هناك اهتمام من جانب ناديي بيراميدز وماميلودي صن داونز بالحصول على خدمات اللاعب جوناثان سواه وذلك بعد تألقه مع فريقه ميدياما الغاني في الفترة الأخيرة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا