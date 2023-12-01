رغم نقطة مورينيو.. فايلر يقود سيرفيت للهاوية

ودع رينيه فايلر مدرب الاهلي السابق منافسات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، رغم قيادة فريقه سيرفيت السويسري للتعادل مع روما الإيطالي بقيادة جوزيه مورينيو اليوم الخميس.

وتعادل سيرفيت السويسري مع نظيره روما بهدف لمثله، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2023 – 2024، ليودع منافسات البطولة.

ماذا قدم فايلر مع سيرفيت السويسري؟

قاد فايلر فريقه سيرفيت في 5 مباريات بدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، حقق انتصار وحيد، وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

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سجل لاعبو سيرفيت 4 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

واحتل سيرفيت المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، خلف فريق سلافيا براج المتصدر برصيد 12 نقطة، وروما الثاني بـ 10 نقاط.

وعلى مستوى الدوري السويسري، يحتل فريق سيرفيت المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق زيورخ متصدر الترتيب.

وخاض فايلر 15 مباراة مع سيرفيت في الدوري السويسري، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفًا واستقبل 18.