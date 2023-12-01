أول تعليق من الاتحاد السعودي على إصابة بنزيما

علق نادي الاتحاد السعودي على إصابة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي تعرض لها خلال مواجهة الخليج.

وكان فريق الاتحاد قد التقى بنظيره الخليج في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الخميس.

وحقق الاتحاد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمام نظيره الخليج في بطولة دوري روشن السعودي.

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وأوضح نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن كريم بنزيما سوف يخضع إلى فحوصات طبية اليوم الجمعة من أجل الاطمئنان على إصابته.

بنزيما كان قد خرج مصابًا من مباراة الاتحاد امام الخليج خلال الشوط الأول، في الدقيقة 38، بعد أن سجل هدفًا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وهناك تخوف من أن تكون إصابة بنزيما خطيرة أو تحتاج إلى وقت طويل، خاصة في ظل اقتراب منافسات كأس العالم للأندية، حيث يبدأ مشواره يوم 12 ديسمبر، عندما يواجه أوكلاند سيتي.