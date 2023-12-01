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برباعية.. ليفربول يفوز على لاسك في الدوري الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
حقق الإنجليزي الفوز على لاسك لينز، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.
افتتح لويس دياز التسجيل لصالح ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 12، ثم أحرز كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 15، بعدها أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل جاكبو الهدف الرابع في الدقيقة 92.
ويحتل ليفربول المركز الأول في المجموعة الخامسة، برصيد 12 نقطة، فيما يتذيل لاسك الترتيب، برصيد 3 نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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