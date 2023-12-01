برباعية.. ليفربول يفوز على لاسك في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق ليفربول الإنجليزي الفوز على لاسك لينز، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

افتتح لويس دياز التسجيل لصالح ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 12، ثم أحرز كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 15، بعدها أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل جاكبو الهدف الرابع في الدقيقة 92.

ويحتل ليفربول المركز الأول في المجموعة الخامسة، برصيد 12 نقطة، فيما يتذيل لاسك الترتيب، برصيد 3 نقاط.

اقرأ أيضًا:

الدوري السعودي.. الأهلي يفوز بسداسية وتعادل الرياض والحزم