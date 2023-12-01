محمد اسماعيل - القاهرة - شهد يوم الخميس 30 نوفمبر انطلاق مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي، أبرزها مباراة ليفربول الإنجليزي.
نرصد نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي:
سبارتا براج - ريال بيتيس، 1-0 لصالح سبارتا
أيك - برايتون، 1-0 لصالح برايتون
أتلانتا - سبورتنج، التعادل 1-1
باتشكا توبولا - وست هام يونايتد، 1-0 لصالح وست هام
فرايبورج - أولمبياكوس، 5-0 لصالح فرايبورج
ستورم جراتس - راكوف تشيستوخوفا، 1-0 لصالح راكوف
حيفا - رين، 3-0 لصالح رين
تولوز - سانت خيلويزي، التعادل 0-0
أولمبيك مارسيليا - أياكس، 4-3 لصالح أولمبيك
ليفربول - لاسك لينز، 4-0 لصالح ليفربول
مولده - قره باج، التعادل 2-2
هاكين - ليفركوزن، 2-0 لصالح ليفركوزن
فياريال - باناثينايكوس، 3-2 لصالح فياريال
سيرفيت - روما، التعادل 1-1
شريف - سلافيا براج، 3-2 لصالح سلافيا
رينجرز - أريس ليماسول، التعادل 1-1
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