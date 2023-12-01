

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد يوم الخميس 30 نوفمبر انطلاق مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي، أبرزها مباراة ليفربول الإنجليزي.

نرصد نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي:

سبارتا براج - ريال بيتيس، 1-0 لصالح سبارتا

أيك - برايتون، 1-0 لصالح برايتون

أتلانتا - سبورتنج، التعادل 1-1

باتشكا توبولا - وست هام يونايتد، 1-0 لصالح وست هام

فرايبورج - أولمبياكوس، 5-0 لصالح فرايبورج

ستورم جراتس - راكوف تشيستوخوفا، 1-0 لصالح راكوف

حيفا - رين، 3-0 لصالح رين

تولوز - سانت خيلويزي، التعادل 0-0

أولمبيك مارسيليا - أياكس، 4-3 لصالح أولمبيك

ليفربول - لاسك لينز، 4-0 لصالح ليفربول

مولده - قره باج، التعادل 2-2

هاكين - ليفركوزن، 2-0 لصالح ليفركوزن

فياريال - باناثينايكوس، 3-2 لصالح فياريال

سيرفيت - روما، التعادل 1-1

شريف - سلافيا براج، 3-2 لصالح سلافيا

رينجرز - أريس ليماسول، التعادل 1-1

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