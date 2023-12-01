الديربي السعودي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 العديد من المباريات في البطولات المختلفة، أبرزها الديربي السعودي بين النصر والهلال، بالإضافة إلى انطلاق الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

نرصد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني - الترجي التونسي، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

ميدياما الغاني- شباب بلوزداد الجزائري، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 5

الدوري المصري

الداخلية - بلدية المحلة، الساعة 4:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 2

إنبي - المصري، الساعة 4:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 1

البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا، الساعة 6:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 1

الدوري الإسباني

لاس بالماس - خيتافي، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري السعودي

الفيحاء - ضمك، الساعة 5:00 مساءً، على قناة SSC Sport

الهلال - النصر، الساعة 8:00 مساءً، على قناة SSC Sport

الدوري الإيطالي

مونزا - يوفينتوس، الساعة 9:45 مساءً، على قناة على تطبيق Satrz" Play"

الدوري الألماني

دارمشتات - كولن، الساعة 9:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي

ريمس - ستراسبورج، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4

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