الديربي السعودي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
يشهد اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 العديد من المباريات في البطولات المختلفة، أبرزها الديربي السعودي بين النصر والهلال، بالإضافة إلى انطلاق الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
نرصد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني - الترجي التونسي، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6
ميدياما الغاني- شباب بلوزداد الجزائري، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 5
الداخلية - بلدية المحلة، الساعة 4:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 2
إنبي - المصري، الساعة 4:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 1
البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا، الساعة 6:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 1
لاس بالماس - خيتافي، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3
الدوري السعودي
الفيحاء - ضمك، الساعة 5:00 مساءً، على قناة SSC Sport
الهلال - النصر، الساعة 8:00 مساءً، على قناة SSC Sport
مونزا - يوفينتوس، الساعة 9:45 مساءً، على قناة على تطبيق Satrz" Play"
الدوري الألماني
دارمشتات - كولن، الساعة 9:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 5
الدوري الفرنسي
ريمس - ستراسبورج، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4
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