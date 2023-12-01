ديربي الرياض.. موعد مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف الهلال السعودي نظيره النصر في ديربي الرياض، في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وتقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي، وتنقل على قناة SSC Sport السعودية، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن.

وحقق النصر الفوز على الأخدود بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابقة، فيما حقق الزعيم الفوز على الحزم بتسعة أهداف.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني، برصيد 34 نقطة.

اقرأ أيضًا:

الدوري السعودي.. الأهلي يفوز بسداسية وتعادل الرياض والحزم