شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم اليوم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي اليوم ،الجمعة، مرانه الأول والأخير في تنزانيا استعداداً لخوض مباراة يانج أفريكانز المقرر لها السادسة من مساء غد ، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب بنيامين مكابا الوطني، بمدينة دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.

واختار المدير الفني للأهلي 22 لاعبا في رحلة الفريق إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن. فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا في ساعة متأخرة من مساء أمس ، الخميس، عقب رحلة طيران شاقة من القاهرة إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة حيث خاض الفريق مراناً صباح أمس بالتتش قبل بدء رحلة السفر إلى تنزانيا.

ويحرص كولر في مران اليوم على توجيه العديد من النصائح للاعبي الفريق تتعلق بأخطاء وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وأخرها مواجهة سموحة في الدوري الممتاز التي إنتهت بالتعادل السلبي، وعانى فيها الفريق من أزمة واضحة في إهدار الفرص أمام مرمى المنافس بجانب عدم إستغلال الكرات الثابتة.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى لدور المجموعات على ميدياما الغاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي بإستاد السلام ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري صاحب نفس عدد النقاط ويأتي بعدهما ميدياما ويانج في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.