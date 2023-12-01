شكرا لقرائتكم خبر عن ناصف حكما للبلدية والداخلية.. وسلامة للبنك وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أحكام المباريات المقررة لها الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الداخلية وبلدية المحلة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمود ناصف، ويعاونه حسن رمضان مساعد أول، كريم سعيد مساعد ثاني، والسيد منير حكم رابع، بجانب محمد علاء هاشم حكم فيديو، ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

بينما يتولى إدارة مباراة إنبي والمصري طاقم حكام يقوده حكم الساحة أحمد جمال، ويعاونه وأحمد الفار مساعد أول، وأحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثاني، ومحمد العتباني حكم رابع، بجانب محمد نهاد حكم فيديو، وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

واعتمدت لجنة الحكام لإدارة مباراة البنك الأهلي وسيراميكا طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد سلامة، ويعاونه إبراهيم السوداني مساعد أول، وأحمد عبد المنعم شعبان مساعد ثاني، ومصطفى عثمان حكم رابع، بجانب أحمد الغندور حكم فيديو، وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.