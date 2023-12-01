شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 1 / 12 / 2023 في دوري nile والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يُسدل اليوم ، الجمعة، الموافق 1 / 12 / 2023 الستار على منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري (دوري nile ) حيث تقام 3 مباريات بين انبي مع المصري في برج العرب ، والداخلية مع بلدية المحلة بإستاد السلام والبنك الأهلي مع سيراميكا.

موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباريات الدوري اليوم في الدوري المصري ، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباريات.

تقام المباراة الأولى في الرابعة عصراً بإستاد برج العرب حيث يلعب المصري مع انبي في مباراة قوية للفريقين ،فالفريق البترولي بقيادة مدربه تامر مصطفى يحتل المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة ، وسجل لاعبيه 6 أهاف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

أما المصري بقيادة مدربه علي ماهر فيتطلع لتحسين ترتيبه في جدول الدوري حيث يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وحسر مثلهم ولم يتعادل أي مباراة وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفاً.

في المباراة الثانية بين بلدية المحلة والداخلية بإستاد السلام والتي ستقام في الرابعة عصراً ، تبدو الأمور مُتكافئة إلى حد ما وأن كانت نتائج البلدية هذا الموسم أفضل من الداخلية ، فالفريق المحلاوي الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف خاض 5 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي ، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة وحيدة ، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الداخلية بقيادة هيثم شعبان فيحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 3 واستقبلت شباكه 11.

وفي المباراة الثالثة ، يلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا في السابعة مساءً وهي مباراة متكافئة بنسبة كبيرة، ففريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

أما البنك الأهلي بقيادة مدربه طارق مصطفى ، فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط جمعهم من فوز وحيد وخسارة في 5 مباريات ولم يتعادل في اي مباراة وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.