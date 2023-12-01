شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع النهائى ببطولة هونج كونج للاسكواش بمشاركة 7 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح اليوم، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

ونجح 7 لاعبين مصريين وهم، علي فرج، نور الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، مصطفى عسل، روان العربي، وهانيا الحمامي في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي:

- نور الشربيني واليابانية ساتومي واتنبي

- هانيا الحمامي وروان العربي

- علي فرج ومازن هشام

- طارق مؤمن ومصطفى عسل

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.