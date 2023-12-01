بطولة السعودية: بنزيمة يعيد الاتحاد إلى سكة الانتصارات ويخرج مصاباً

الرياص - اسماء السيد - الرياض: اعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد حامل اللقب إلى سكة الانتصارات وقاده للفوز على الخليج 4-2 قبل أن يخرج مصاباً في الشوط الأول على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وساهم بنزيمة في صناعة الهدف الأول للبرازيلي إيغور كورنادو (9)، وسجل الثاني من ركلة جزاء (29)، قبل أن يتعرض للاصابة ويغادر في الدقيقة 37، ليحل الشاب مروان الصحفي بدلا منه.

وسبق لبنزيمة أن غاب عن صفوف الاتحاد لفترة 11 يوما في أيلول/سبتمبر للإصابة أيضا، فتخلف عن أربع مباريات أمام ايه جي أم كاي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، والخلود في كأس الملك، والفتح والفيحاء في الدوري.

واضاف الاتحاد هدفين عبر المغربي عبدالرزاق حمدالله (65 من ركلة جزاء) وزكريا هوساوي (74). وسجل للخليج الألماني خالد ناري (45 من ركلة جزاء) وفواز الطريس (90).

واستعاد الاتحاد الذي افتقد لجهود نجمه الفرنسي الآخر نغولو كانتي بداعي الاصابة أيضاً، توازنه بعدما كان حقق فوزا واحدا في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري وأهدر نقاطا كثيرا أبعدته عن الصدارة التي تربع عليها في إحدى مراحل البطولة وتراجع الى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ودخل الاتحاد المباراة منتشياً بتأهله الى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في ثالث مباراة له بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو خليفة البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو المقال من منصبه لسوء النتائج.

وتجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

افتتح الاتحاد التسجيل بعد 9 دقائق من صافرة البداية، عندما انطلق بنزيمة بالكرة من العمق ومررها للبرازيلي كورنادو الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى. وناب القائم عن حارس الخليج مروان الحيدري وتصدى لكرة بنزيمة (12)، ليعود مهاجم ريال مدريد الاسباني السابق وينفذ ركلة جزاء بنجاح على يمين مروان الحيدري (29)، ليصاب بعد 8 دقائق ويغادر الملعب.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للخليج، نفذها ناري قوية على يسار الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (45).

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته، فتحصل على ركلة جزاء نفذها المغربي حمدالله على يمين الحارس (65)، قبل أن يضيف هوساوي الرابع بعدما انطلق على الطرف الأيسر وارسل كرة قوية أرضية (74).

ولاحت فرصة للخليج لتقليص الفارق لكن رأسية محمد خبراني أمسكها غروهي ببراعة (87)، ردّ عليه الاتحاد برأسية من هوساوي مرت بمحاذاة القائم (89). وفي الدقيقة الأخيرة أضاف الخليج هدفاً ثانياً عندما تابع الطريس كرة عرضية لعبها مقصية على "الطاير" داخل المرمى.

الأهلي يستعيد توازنه

واستعاد الاهلي توازنه بعد تعادلين متتاليين عندما هز شباك مضيفه أبها بنصف دزينة نظيفة من الأهداف على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وتناوب على سداسية الأهلي كل من الإسباني غابريال فيغا (20 و45) وفراس البريكان (22 و28) والإيفواري فرانك كيسييه (38) والجزائري رياض محرز (64).

وعوض الاهلي سقوطه في فخ التعادل امام ضمك والشباب في المرحلتين الماضيتين وحقق فوزه التاسع هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثالث، بينما مني أبها بخسارته الثالثة تواليا والعاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول، وبعد محاولات عدة نجح في التسجيل، عندما كسر فيغا التسلل وراوغ الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو ولعب الكرة في المرمى الخالي (20).

وعزز الاهلي تقدمه بعد دقيقتين من هجمة مرتدة سريعة قادها البريكان من منتصف الملعب ولعب الكرة على يمين الحارس تاتاروسانو (22).

وكاد التونسي سعد بقير يقلص الفارق من ركلة حرة مباشرة لكن كرته علت العارضة بقليل (27).

وأضاف الاهلي الهدف الثالث عندما فشل دفاع أصحاب الأرض في ابعاد كرة عرضية ارتطمت بالبريكان وتتهادت داخل المرمى (28)، ثم سجل كيسييه الهدف الرابع بتسديدة قوية من داخل المنطقة (38)، قبل أن يختم فيغا مهرجان الشوط الاول بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عندما توغل فيغا من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية داخل المرمى (45).

وانقذ حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي الأهلي من هدف محقق عندما أبعد تسديدة زكريا سامي بصعوبة الى ركنية (60)، ورد الأهلي بهدف سادس عندما استقبل محرز كرة داخل المنطقة وتلاعب بأحد المدافعين قبل أن يسددها قوية على يسار الحارس تاتاروسانو (64).

وكاد الأهلي أن يسجل هدفاً سابعاً عبر فيغا لكن الحارس تاتاروسانو تصدى لكرته وحولها الى ركنية (84).

وفي مباراة ثانية، تعادل الرياض مع ضيفه الحزم سلبا على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

ورفع الرياض رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً، بينما رفع الحزم رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير.

وتستكمل المرحلة الجمعة بلقاءي الفيحاء مع ضمك، والهلال مع النصر، على أن تختتم السبت بلقاءات الفتح مع الطائي، والأخدود مع الاتفاق، والشباب مع التعاون، والرائد مع الوحدة.