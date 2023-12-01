صلاح يتألق في ليلة اكتساح لاسك برباعية في الدوري الأوروبي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - فاز ليفربول على حساب نظيره لاسك لينز النمساوي بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة 5 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

وشارك النجم المصري في اللقاء من البداية ونجح في تسجيل هدف وصناعة أخرين.

جاءت أهداف المباراة عن طريق الثلاثي لويس دياز، كودي جاكبو هدفين، ومحمد صلاح من ركلة جزاء في الدقائق 12، 16، 51، و92 على التوالي.

بهذه النتيجة تأهل فريق ليفربول رسميًا الى دور ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد تصدره ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.