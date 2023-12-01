محمود الخطيب يرفض ترشح الأهلي لرئاسة رابطة الأندية الأفريقية لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، طلب بعض المقربين بالترشح لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية التي دشنت مؤخرا .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الخميس عن انتخاب هيرسي سعيدو رئيس يانج أفريكانز كرئيس لرابطة الأندية الأفريقية خلال الاجتماع الذي أقيم في مصر ، مع وجود جيسكا ماسونج من كايزرشيفز كنائب أول، ورئيس نادي أكوا يونايتد النيجيري كنائب ثان.



وكشف الاعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عن سبب رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الترشح على رئاسة الرابطة بعدما ترددت انباء قوية عن نية الأهلي في ترشيح الخطيب لهذا المنصب.

وقال شوبير أن الخطيب رفض المغامرة بأسم النادي الأهلي الكبير والدخول في شىء مجهول خاصة وأن الرابطة وليده وليس لها اختصاصات واضحة ما قد يعرض اسم الأهلي لازمة مع الجماهير.