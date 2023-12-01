لجنة الحكام تشيد بقانون “آرسين فينجر” وترد على تساؤل بشأن حكام المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، باقتراح أرسين فينجر بشأن التسلل وذلك خلال القوانين الجديدة فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية "قانون أرسين فينجر سيزيد من عدد الأهداف فى المباريات وذلك بعد التعديلات على قانون التسلل".

وأضاف: "بيريرا تحدث مع مسؤولي لجنة حكام الكاف من أجل تواجد حكام مصريين بأطقم كاملة فى المباريات الأفريقية".

فاروق: تكرار تعيين نفس الحكم لفريق معين أمر طبيعي

أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، أن تعيين نفس الحكم لفريق معين فى مباريات الدوري المصري هو أمر طبيعي.

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية "تصنيف الحكام يتراجع فى نهاية الموسم إذا تم إقصائه عن التحكيم فى المباريات وهو ما حدث مع بعض الحكام".