منافسة برتغالية خالصة.. حكاية 11 مواجهة بين جيسوس وكاسترو قبل ديربي الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - مواجهة برتغالية خالصة تشهدها مباراة الهلال والنصر سترسم ملامح ديربي الرياض من الناحية الفنية، ستكون بين الثنائي لويس كاسترو وجورجي جيسوس.

ويستقبل ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب”، ديربي الرياض بين الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

منافسة برتغالية خالصة

يحمل كاسترو طموحات جماهير النصر في ديربي الرياض لمواصلة نغمة الانتصارات وتعطيل الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولا يختلف الأمر كثيرًا مع خيسوس الذي يتطلع للابتعاد بالصدارة في القمة المنتظرة.

كاسترو منذ توليه القيادة الفنية لفريق النصر في الصيف الماضي، خاض 22 مباراة سجل خلالهم 18 انتصارات وتعادل في لقاءين وخسر مثلهما، كما قاد جيسوس الهلال في 21 مواجهة سجل خلالهم 18 انتصارات وتعادل في ثلاثة ولم يتلقى أي خسارة في الدوري السعودي.

حكاية 11 مواجهة بين جيسوس وكاسترو

ديربي الرياض بين الهلال والنصر بمثابة حلقة جديدة من مسلسل المواجهات التي جمعت الثنائي البرتغالي جيسوس وكاسترو في مشوارهما التدريبي، إذ تقابل 10 مرات على صعيد المسابقات البرتغالية ومرة واحدة في السعودية وكانت في نهائي البطولة العربية للأندية قبيل انطلاق الموسم الحالي.

المواجهات بين الثنائي البرتغالي لم تشهد تفوق كبير لطرف على حساب آخر، إذ فاز جيسوس في 5 لقاءات مقابل أربعة لكاسترو ورسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.

وكانت النتيجة الأكبر بينهما لصالح جيسوس على حساب كاسترو خلال المواجهة التي جمعت سبورتنج لشبونة وتشافيس في الدوري البرتغالي بموسم 2018.

وتشير نتائج المواجهات إلى تفوق كاسترو في أول وأخر مواجهة مع جيسوس، حيث كانت الانتصار الأول في عام 2005 حينما فاز بانفيل على مورينسي بهدف في الدوري البرتغالي، والمرة الأخيرة حينما فاز النصر على الهلال بنهائي البطولة العربية للأندية منذ أشهر قليلة.