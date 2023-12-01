قبل مواجهة الاهلي المحتملة.. موقف بنزيما من كأس العالم للأندية

أثار الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد الجدل، بعد إصابته أمام الخليج في دوري روشن ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، قبل أيام من كأس العالم للأندية.

وغادر بنزيما أرض الملعب في مباراة الاتحاد ضد الخليج، وعدم قدرته على استكمال اللقاء، ليقرر النادي خوضعه لفحوصات عاجلة، للكشف عن موقفه ومدى إصابته.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق يوم 12 الشهر الجاري، ويخوض النمور مباراتهم الافتتاحية ضد أوكلاند سيتي، وحال تأهله، سيصطدم بـ الاهلي في ربع النهائي.

ومن جانبه، كشف أيمن الحماد المتخصص في علاج وتأهيل الإصابة الرياضية، عبر برنامج “دورينا غير”، تطورات إصابة بنزيما، مؤكدًا أنها تعيقه عن المشاركة مع الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية.

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وقال:” كريم بنزيما يعاني من إصابة في عضلة الكمثرية التي تربط ما بين الحوض والفخذ، جاءت الإصابة خلال تنفيذه ضربة الجزاء حيث شعر بألم، وهو لديه شد من الدرجة الشديدة “.

وأضاف الحماد:” أستبعد أن يكون لدى بنزيما تمزق عضلي، وأرى أنه خلال يومين أو ثلاثة ستكون أموره جيدة وهذه الإصابة لن تعيقه عن المشاركة في كأس العالم للأندية.. أتوقع أن يعود للمشاركة مع الاتحاد من المباراة القادمة أو التي تليها بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة “.