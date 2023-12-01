تعليق مفاجئ من فرج عامر بعد غياب كهربا عن مباراة الاهلي وسموحة

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة، الجدل بعد تصريحه الأخير، بشأن غياب محمود عبد المنعم كهربا على مباراة فريقه الأخيرة أمام الاهلي في الدوري.

واستضاف الاهلي نظيره سموحة، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها التعادل السلبي، ليفرط الأحمر في الصدارة.

وغاب محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلي عن المباراة، بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف لـ 6 مباريات، والتي أقرتها لجنة العقوبات على اللاعب قبل انطلاق الموسم.

اقرأ أيضًا: رونالدو ضد ميتروفيتش.. تشكيل الهلال والنصر المتوقع في مباراة الديربي السعودي

وكتب فرج عامر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” أجمل حاجة حصلت في لقاء الاهلي وسموحة هي عدم لعب كهربا “.

ومن جانبه، تطرق أيضًا أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، للحديث عن غياب كهربا عن المباراة، بعدما قال في تصريحاته:” كهربا لاعب مميز، ومن الجيد أنه لم يشارك، لأنه محظوظ جدا في مواجهاته ضد سموحة “.

وانتهى إيقاف كهربا ويحق له المشاركة في المباريات بداية من اللقاء المقبل.