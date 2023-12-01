هل تؤجل مباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي؟

تحدث الإعلامي وليد الفراج، عن إمكانية تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره ضمك، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وطالب وليد الفراج في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أكشن مع وليد، بضرورة تأجيل مباراة الاتحاد أمام ضمك، من أجل أن يتحضر العميد لمنافسات كأس العالم للأندية بشكل قوي.

وأشار إلى أن الاتحاد يعتبر ممثل الكرة السعودية في كأس العالم للأندية، ولابد من تجهيزه بشكل جيد من أجل الظهور بالشكل المطلوب وبالتالي فإن أقل شيء يمكن فعله هو تأجيل مباراة ضمك.

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وذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كانت قد قامت بتأجيل مباريات لصالح الهلال بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وبالتالي فإن من حق الاتحاد تأجيل مباراة ضمك.

وقال الفراج: “التدعيمات التي حدثت في الانتقالات الصيفية الماضية، كان هدفها واضح وهو تكوين فريق قوي للمشاركة في كأس العالم للأندية، وجميعنا يعلم ما حدث في الصيف، وعليه فإن أقل شيء يمكن فعله هو تأجيل مباراة ضمك”.

وأكد أن الاتحاد سوف يخوض مباراة سباهان في آخر جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، باللاعبين البدلاء من أجل التجهيز لمونديال الأندية.

ويلتقي الاتحاد بنظيره ضمك، يوم 7 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ثم يواجه العميد نظيره أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر المقبل.