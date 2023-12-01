الشباب السعودي يثير قلق جماهير الزمالك بخصوص زيزو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء حول تفاوض الشباب السعودي مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء في الساعات الأخيرة، عن تجدد المفاوضات من قبل نادي الشباب للحصول على خدمات زيزو، قبل أن ينفي زيزو، مؤكدًا عدم حصوله على عروض شفهية أو رسمية.

وقال شوبير في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” أملك روايتين تخص المفاوضات مع زيزو، الأولى هي أنه حصل تفاوض شفهي بين المقربين من زيزو والمقربين من نادي الشباب، بشان انضمام اللاعب للفريق في يناير المقبل “.

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واضاف الإعلامي:” تواصلنا مع رئيس نادي الشباب واعتذر عن إجراء مداخلة هاتفية، وقال إن الوقت الحالي ليس وقت الحديث عن الصفقات الشتوية وأن الإدارة مشغولة بمباريات الفريق في الفترة الحالية “.

وأوضح: “رئيس الشباب السعودي قال لا أستطيع التأكيد أو النفي حول ما تردد في هذا الأمر، نادي الزمالك أعلن رسميا إن لا يملك أي عرض شفهي أو تحريري لزيزو، وأن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق “.