قرار مثير من جيسوس قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة جورجي جيسوس، نظيره النصر، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد النصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وكشفت صحيفة الرياضية، أن جيسوس يتجه إلى إبعاد اللاعب مصعب الجوير من قائمة فريق الهلال أمام النصر، واستدعاء اللاعب محمد القحطاني إلى القائمة المؤلفة من 20 لاعبًا.

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ويدخل الهلال مباراة ديربي الرياض محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة بعدما خاض 14 لقاء.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : ياسين بونو

خط الدفاع : محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليباري – سعود عبد الحميد

خط الوسط : محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيش

الهجوم : ميشيل ديلجادو – مالكوم أوليفيرا – ألكسندر ميتروفيتش