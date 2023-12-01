فحص طبى للغندور وياسين لتحديد موعد انتظامهما فى تدريبات الاتحاد

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائي خالد الغندور وأحمد ياسين لاعبي الاتحاد السكندري لفحص طبي بعد العودة للتدريبات لتحديد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية، بعد خوض برنامج تأهيلي على مدار الفترة الماضية للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما بشد في العضلة الأمامية والإصابة بالركبة على الترتيب.

بعيدا عما سبق، وعد طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري اللاعبين البدلاء بالحصول على فرصة للمشاركة في المباريات القادمة، عقب استئناف مسابقة الدوري، بعد انتهاء فترة توقف المسابقة لظروف الأجندة الدولية ومشاركة منتخب مصر في مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرغب طارق العشري في احتواء غضب اللاعبين البدلاء، والبعيدين عن المشاركة الأساسية ووعدهم بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات القادمة، شريطة أن يجتهدوا في التدريبات، ويقدموا كل ما لديهم من أجل إقناع الجهاز الفني بأحقيتهم في الحصول على الفرصة.

على جانب آخر، يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري عن مباريات فريقه أمام زد يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة بكدمة قوية في الركبة وتحديدًا عظمة الرضفة "صابونة الركبة".