شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أوغندا بالبطولة الأإفريقية لكرة السلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب مصر لكرة السلة رجال 3x3 مع نظيره أوغندا في أولى مباريات البطولة الأفريقية التي تقام بمضمار الدراجات بإستاد القاهرة، بالبطولة التي تستمر حتى 3 ديسمبر الجارى.

ويلتقى المنتخب غدا مع نظيره النيجيري، على أن يبدأ منتخب السيدات المنافسات غدا ايضا بمواجهة كلا من منتخبى الجزائر و أوغندا

وتقام مباريات البطولة على مضمار الدراجات بإستاد القاهرة الدولى، حيث تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية 3x3 تحت 17 سنة ناشئين وناشئات لكرة السلة ، وكذلك بطولة أفريقيا رجال وسيدات، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل. وتقام جميع مباريات البطولتين على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.